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Piter.tv
Piter.tv

Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии

Тихановская заявила, что "крайне обеспокоена" словами российского президента. Владимир Путин напугал оппозиционерку Светлану Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты республики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

РЕН ТВ05:57
РИА Новости

Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

РИА Новости03:42
Телеканал 360°

Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

Телеканал 360°05:10
Московский Комсомолец

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Московский Комсомолец04:41
Вести.Ru

Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков

Вести.Ru04:32
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русском03:59
Piter.tv

Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии

Piter.tv05:31

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Россия высылает трех словацких дипломатов
Газета.Ru05:50
33

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
РИА Новости02:37
370

В Кремле назвали сроки встречи Путина и Лукашенко в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Москве в течение ближайших двух недель, заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна06:04
2

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
30

Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Веснавчера в 07:13
5

Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки

Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами.
Коммерсантъ17:59

Латвию опять смутили корабли ВМФ России

Справка: у НВС Латвии уже вошло в привычку при каждом появлении на горизонте кораблей ВМФ России или российских самолетов объявлять об этом на весь мир, как будто призывая оказать им помощь в отражении готовящегося российского десанта.
Журналистская правда04:49
2

УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12