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Piter.tv
Piter.tv

Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии

Тихановская заявила, что "крайне обеспокоена" словами российского президента. Владимир Путин напугал оппозиционерку Светлану Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты республики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
Подробнее о событии
Известия

Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Известия07:28
РЕН ТВ

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

РЕН ТВ05:57
РИА Новости

Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

РИА Новости03:42
Московский Комсомолец

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Московский Комсомолец04:41
Вести.Ru

Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков

Вести.Ru04:32
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русском03:59
Телеканал 360°

Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

Телеканал 360°05:10

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за задержания журналистов

МИД Германии пригласил на беседу посла Белоруссии в Берлине после задержания и лишения аккредитации журналистов немецких СМИ, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна07:47
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В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии.
Капитал страны06:22
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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