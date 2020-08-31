Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии

РЕН ТВ 5

Тихановская заявила, что "крайне обеспокоена" словами российского президента. Владимир Путин напугал оппозиционерку Светлану Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты республики.