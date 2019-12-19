В России сохраняются «болевые точки», образованные из-за принятого во времена СССР решения привязать определенные этносы к конкретным территориям, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Политика Комитет сената США одобрил новые санкции против России Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.

Здоровье В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Экономика В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года «Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.

Общество МВД хочет получить право изымать детей из семьи МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.