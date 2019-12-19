Политика

РБКРБКПутин насчитал у России 2 тыс. болевых точек

В России сохраняются «болевые точки», образованные из-за принятого во времена СССР решения привязать определенные этносы к конкретным территориям, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
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Крымский политолог рассказал, как и из каких земель создавалась современная Украина

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Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

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Главные ответы Путина: Ленин, мигранты, «танки под Ростовом», закон о насилии и суверенный интернет

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Сенсации в рамках концепции. Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции и не только

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Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Lenta.ru05:41

Путин насчитал у России 2 тыс. болевых точек

РБК05:24

Путин назвал ошибки СССР

REGNUM12:52
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Происшествия

У здания ФСБ на Лубянке расстреляли нескольких человек

Вести Подмосковья 11:18
Хоккей

Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Lenta.ru 12:08
Энергетика

Прогноз цен на топливо в 2020 году оказался неутешительным

Правительство РФ предпринимает немало усилий для сдерживания розничных цен на топливо.
За рулем 09:12
Общество

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

В городе Певеке на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
РБК 07:01
Спорт

Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA

«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
RT на русском 07:43
Политика

Комитет сената США одобрил новые санкции против России

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
Газета.Ru вчера в 14:09
Политика

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
BFM.ru 17:05
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Авто

Changan объявил цены на кроссовер CS55

Официальные дилеры китайской марки Changan начали приём заказов на вседорожник CS55.
Autorating.ru вчера в 08:06
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Футбол

Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку

Чемпионат 07:36
Общество

Процедуру использования маткапитала при получении ипотеки упростят

Процедура оформления ипотеки с использованием средств материнского капитала будет упрощена.
Якутия 24 06:26
Здоровье

В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии

Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Взгляд.ру вчера в 08:51
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Культура

Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»

Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Piter.tv 03:55
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия вчера в 10:59
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:33
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 09:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости вчера в 03:44
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Общество

МВД хочет получить право изымать детей из семьи

МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Коммерсантъ 12:56
Армия и оружие

Кедми уверен, что Россия может раз и навсегда положить конец военным угрозам и санкциям

Россия должна отвечать и реагировать на непрямую агрессию западных стран в экономике и политике так, как бы она отвечала на военные угрозы, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Народные новости 13:14
Здоровье

Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.
Shraibikus News вчера в 10:48
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Путин высказался о выносе тела Ленина

Путин высказался о выносе тела Ленина Президент рассказал, когда мавзолей уберут с Красной площади.
Экспресс газета 06:23
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество

Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ

Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
РЕН ТВ вчера в 07:15
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
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Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.
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