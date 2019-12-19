Политика
РБКПутин насчитал у России 2 тыс. болевых точек
В России сохраняются «болевые точки», образованные из-за принятого во времена СССР решения привязать определенные этносы к конкретным территориям, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
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Происшествия
У здания ФСБ на Лубянке расстреляли нескольких человек
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Энергетика
Прогноз цен на топливо в 2020 году оказался неутешительным
Правительство РФ предпринимает немало усилий для сдерживания розничных цен на топливо.
Общество
На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
В городе Певеке на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
Спорт
Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA
«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
Политика
Комитет сената США одобрил новые санкции против России
Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Авто
Changan объявил цены на кроссовер CS55
Официальные дилеры китайской марки Changan начали приём заказов на вседорожник CS55.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку
Общество
Процедуру использования маткапитала при получении ипотеки упростят
Процедура оформления ипотеки с использованием средств материнского капитала будет упрощена.
Здоровье
В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии
Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Культура
Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»
Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Армия и оружие
Кедми уверен, что Россия может раз и навсегда положить конец военным угрозам и санкциям
Россия должна отвечать и реагировать на непрямую агрессию западных стран в экономике и политике так, как бы она отвечала на военные угрозы, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Здоровье
Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.
Политика
Путин высказался о выносе тела Ленина
Путин высказался о выносе тела Ленина Президент рассказал, когда мавзолей уберут с Красной площади.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ
Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.