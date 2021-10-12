РИА НовостиПутин назвал соцполитику, экономическое развитие и здравоохранение приоритетами бюджетаПрезидент России Владимир Путин заявил, что социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение являются тремя приоритетами бюджета страны.РЕН ТВГлава государства обратил внимание на то, что в бюджете «каждый второй рубль направляется на реализацию социальной политики и здравоохранение».Дума ТВБюджетные расходы на социальную политику в ближайшие три года составят 41,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.ПолитРоссияНа развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНОбщественная служба новостейREGNUMПодробнее о событииПутин назвал три ключевых приоритета в бюджетеLife.ru08:49Путин назвал соцполитику, экономическое развитие и здравоохранение приоритетами бюджетаРИА Новости08:47Владимир Путин озвучил главные приоритеты федерального бюджетаФАН08:41Путин назвал три приоритета бюджетаАргументы и Факты08:38Путин: на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 трлн рублейТАСС08:29Путин назвал три приоритета бюджета РоссииРЕН ТВ08:28Путин назвал три приоритета бюджета РФURA.Ru08:35Показать ещёОценить3Поделиться