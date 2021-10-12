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Путин назвал соцполитику, экономическое развитие и здравоохранение приоритетами бюджета

Президент России Владимир Путин заявил, что социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение являются тремя приоритетами бюджета страны.
РЕН ТВ
Глава государства обратил внимание на то, что в бюджете «каждый второй рубль направляется на реализацию социальной политики и здравоохранение».
Дума ТВ
Бюджетные расходы на социальную политику в ближайшие три года составят 41,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
ПолитРоссия
На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.
РИА Новости

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