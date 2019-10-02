Политика

Газета.RuГазета.RuПутин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Читать в источнике
Комментировать237

Подробнее о событии

Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

Российская газета09:18

Путин: Россия готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа

ТАСС09:16

Путин объявил о готовности подписать договор с Украиной по газу

Lenta.ru08:19

Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

RT на русском09:05

Необходимая труба: каким может быть компромисс «Газпрома» и Украины

РБК09:53

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

РИА Новости08:34

Путин: Россия готова на год продлить газовый контракт с Украиной

Московский Комсомолец09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru 01:23
Гаджеты

Объявлена цена на первый в России смартфон с камерой на 64 Мп

Astera 14:50
Политика

Джонсон снова захотел приостановить работу парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

РБК 13:02
Происшествия

Крокодил стал жертвой страшной аварии в Подмосковье

Пятый канал 15:32
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика

Путин: Зеленскому досталось тяжелое наследие

Президент Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие" от прежних киевских властей.
Московский Комсомолец 12:31
Политика

Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Происшествия

Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение

Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Политика

Трамп выступил против вмешательства третьих стран в дела Арктики

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
RT на русском 14:57
Здоровье

Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Происшествия

Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру 12:23
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

По его данным, в отношении 40-летнего подполковника велось следствие по делу о мошенничестве.
Lenta.ru 04:15
Игры

СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг

Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
Gmbox.ru 05:49
Экономика

Венесуэла провела платеж по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета вчера в 11:55
Гаджеты

Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами

Коммерсантъ 13:28
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Политика

У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек

Ранее сообщалось, что у офиса Зеленского собрались сотни протестующих.
Газета.Ru 14:53
Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Происшествия

Стало известно о восьми пострадавших в ДТП на Волхонском шоссе

Как пишет ТАСС, в аварии пострадали восемь человек.
Телеканал Санкт-Петербург 02:46
Культура

Скончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Инфорос 06:03
Шоу-бизнес

Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости вчера в 12:10
Футбол

Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.
Нева Спорт 14:36
Культура

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Политика

Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам

Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Политика

Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
News.ru 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное