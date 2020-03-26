Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры. По мнению Путина, только так можно будет не допустить распространения болезни и в скором времени снять все наложенные ограничения.

Политика Страны G7 обсудили ситуацию на Украине Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.

Политика Начался первый в истории виртуальный саммит G20 Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.

Финансы Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.

Космос NASA представило невероятные снимки поверхности Марса Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Общество В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.

Общество В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.

Общество В России введут штрафы за нарушение правил карантина По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

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Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Авто Петербургский завод Hyundai приостановит производство Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.

Кино Назван идеальный к просмотру во время карантина фильм Как сообщает ToDay News Ufa, на каникулах взрослым следует пересмотреть картины «Заражение» 2011 года, «Эпидемия» 1995 год и ленту в жанре боевика с элементами хоррора Марка Форстера «Война миров Z». Фильм снят на невероятно актуальную тематику пандемии страшного вируса, а украшением ее, безусловно, является Брэд Питт.