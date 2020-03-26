Коронавирус

NewInformNewInformПутин настоял на принятии эффективных мер из-за коронавируса

Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры. По мнению Путина, только так можно будет не допустить распространения болезни и в скором времени снять все наложенные ограничения.
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Путин: чем жестче и эффективнее будут меры против коронавируса, тем меньше они продлятся

Коммерсантъ07:12

Путин: чем жестче меры по борьбе с коронавирусом, тем меньше они продлятся

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«Все эти меры будут тем эффективнее и короче, чем будут жёстче» – Путин о борьбе с коронавирусом

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Будущее России. Национальные проекты06:47

Путин: Чем жестче антикоронавирусные меры, тем меньше они продлятся

Фонтанка.Ру06:44

Путин: Чем жестче меры из-за коронавируса, тем короче они будут

РЕН ТВ06:54

Путин рассказал, как уменьшить продолжительность мер по борьбе с коронавирусом

ТК Звезда06:41
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Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 13:25
Энергетика

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС 08:36
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Общество

Лев Лещенко переведен в реанимацию

МонаВиста 06:21
Политика

Начался первый в истории виртуальный саммит G20

Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Ореанда-Новости 10:01
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Космос

NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 вчера в 11:20
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
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Общество

В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.
RT на русском 09:10
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru 09:26
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Здоровье

Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски

Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
ТАСС вчера в 11:32
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 10:38
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Солист Little Big расстался с женой

Илья изменил ей с Соней (вокалисткой группы).
OvideO.ru 08:26
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Авто

Петербургский завод Hyundai приостановит производство

Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:04
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
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Назван идеальный к просмотру во время карантина фильм

Как сообщает ToDay News Ufa, на каникулах взрослым следует пересмотреть картины «Заражение» 2011 года, «Эпидемия» 1995 год и ленту в жанре боевика с элементами хоррора Марка Форстера «Война миров Z». Фильм снят на невероятно актуальную тематику пандемии страшного вируса, а украшением ее, безусловно, является Брэд Питт.
ToDay News Ufa 05:07
Кино

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
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