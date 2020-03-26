Коронавирус
NewInformПутин настоял на принятии эффективных мер из-за коронавируса
Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры. По мнению Путина, только так можно будет не допустить распространения болезни и в скором времени снять все наложенные ограничения.
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Путин: чем жестче принимаемые меры из-за коронавируса, тем они короче
Будущее России. Национальные проекты06:47
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Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Чеботарев раскритиковал указ об оплате выходной недели
Оплате подлежит только отработанное время — это указано в Трудовом кодексе.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Экономика
Банковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
Происшествия
Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова
Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Общество
Погода в Москве побила температурный рекорд
В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными
Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Происшествия
У троих жителей Ярославской области подозревают коронавирус
На 26 марта коронавирусная инфекция подтверждена только у одного пациента, у троих «сомнительный анализ».
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Здоровье
ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.
Общество
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Политика
Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20
Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
Общество
В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей
В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник
Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Общество
В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры
В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
Общество
В Перми на неделю закроют детские сады
С понедельника все детские сады Перми закроются на неделю. Об этом сегодня ТК ВЕТТА 24 сообщили в городской администрации.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Театры
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»
Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
Религия
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.