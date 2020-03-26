Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры. По мнению Путина, только так можно будет не допустить распространения болезни и в скором времени снять все наложенные ограничения.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Экономика Банковские вклады россиян обложат налогом «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.

Происшествия Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года.

Общество Погода в Москве побила температурный рекорд В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.

Шоу-бизнес Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Общество В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Здоровье ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.

Общество Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.

Общество В Перми на неделю закроют детские сады С понедельника все детские сады Перми закроются на неделю. Об этом сегодня ТК ВЕТТА 24 сообщили в городской администрации.