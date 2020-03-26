Коронавирус

NewInformNewInformПутин настоял на принятии эффективных мер из-за коронавируса

Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры. По мнению Путина, только так можно будет не допустить распространения болезни и в скором времени снять все наложенные ограничения.
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Путин: чем жестче и эффективнее будут меры против коронавируса, тем меньше они продлятся

Коммерсантъ07:12

Путин: Чем жестче меры из-за коронавируса, тем короче они будут

РЕН ТВ06:54

Путин рассказал, как уменьшить продолжительность мер по борьбе с коронавирусом

ТК Звезда06:41

Путин: чем жестче принимаемые меры из-за коронавируса, тем они короче

Будущее России. Национальные проекты06:47

Путин: Чем жестче антикоронавирусные меры, тем меньше они продлятся

Фонтанка.Ру06:44

«Все эти меры будут тем эффективнее и короче, чем будут жёстче» – Путин о борьбе с коронавирусом

Накануне.Ru06:53

Путин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Lenta.ru06:34
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Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Общество

Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
ФАН вчера в 10:20
Общество

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Lisa.ru вчера в 09:50
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Происшествия

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, подозреваемый задержан.
RT на русском 06:43
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Путин назвал две беды России на данный момент

Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что в данный момент страна столкнулась с двумя бедами – обрушением цен на нефть и коронавирусом, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Взгляд.ру 07:01
Политика

Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет.
Политическая Экспертиза 05:51
Авто

Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
МИР 24 вчера в 18:17
Политика

Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости 06:54
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Актриса Глафира Тарханова показала пугающий результат диеты

ФАН 04:48
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Гаджеты

Montech Air X ARGB: компьютерный корпус с двумя 200-мм вентиляторами

Компания Montech анонсировала компьютерный корпус Air X ARGB, на основе которого можно сформировать настольную систему игрового уровня.
3DNews 07:45
Общество

Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Интерфакс 07:45
Общество

Суд США запретил выпуск криптовалюты Telegram Павла Дурова

Русская Планета вчера в 07:26
Армия и оружие

Эрдоган утратит контроль над сирийским Идлибом в ближайшее время

В ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта 2020 года были достигнуты серьёзные договорённости по сирийскому Идлибу.
REGNUM 05:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин пошутил про нефтяную скважину Аллы Пугачевой

Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
Lisa.ru вчера в 14:15
Авто

Nissan привезет бюджетный кроссовер Datsun Magnite в РФ

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Авто

В России массово встают конвейеры автозаводов

Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Ladaonline вчера в 04:21
Здоровье

В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом

По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
MedikForum.ru вчера в 16:04
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Инфорос вчера в 06:28
Здоровье

В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу

Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Бизнес-газета 05:42
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