Политика
РИА НовостиПутин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.
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Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политик1pnz.ru вчера в 10:15
с чего всё началось
Об этом он заявил на совещании с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по поправкам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.Forbesвчера в 09:46
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Авто
Citroen представила новый бюджетный седан C3L
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Футбол
Сёмин: «Списки новичков в „Локомотив“ поставляет продавец обоев»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критикует руководство клуба, в частности председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и президента «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Евро-футбол.ру 31 мая в 18:21
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Общество
В России выработают новые требования к студенческим общежитиям
Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами.
Российская газета 15:21
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Политика
Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину
RT на русском 14:48
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рик и Морти»
Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Общество
Законопроект о пособии для домохозяек внесут на рассмотрение в Госдуму
Согласно тексту документа сумма ежемесячной выплаты должна быть установлена в размере МРОТ (12 130 рублей).
СОВА 05:35
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 10:00
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36