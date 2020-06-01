Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.
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Анна Попова
Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политик1pnz.ru вчера в 10:15
с чего всё началось
Об этом он заявил на совещании с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по поправкам, стенограмма которого опубликована
 на сайте Кремля.
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