Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.
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Анна Попова
Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политик1pnz.ru вчера в 10:15
с чего всё началось
Об этом он заявил на совещании с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по поправкам, стенограмма которого опубликована
 на сайте Кремля.
Forbesвчера в 09:46

Подробнее о событии

Утверждена процедура голосования по поправкам в конституцию

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Президент назначил дату голосования по поправкам к Конституции

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История вопроса о внесении изменений в Конституцию РФ в 2020 году

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