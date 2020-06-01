Политика
РИА НовостиПутин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.
Читать в источнике
Оценить7,6K
Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политик1pnz.ru вчера в 10:15
с чего всё началось
Об этом он заявил на совещании с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по поправкам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.Forbesвчера в 09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество
Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав
Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
Коммерсантъ 16:57
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Политика
Законопроект с призывом продлить ДСНВ внесли в Сенат США
Законопроект с призывом к немедленному продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) внес в Сенат член комитета по иностранным делам Конгресса США Боб Менендес.
Известия 17:12
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Армия и оружие
Россия продала Турции вооружения на миллиард долларов
Экспортные оборонные заказы со стороны Турции оцениваются в один миллиард долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
NewInform 07:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион
Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
Экономика
В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут увеличить
Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Будущее России. Национальные проекты 07:26
Общество
В России выработают новые требования к общежитиям вузов
Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
Космос
С 2021 года начнут производить три спутника для исследования Арктики
Военное дело 02:23
Происшествия
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев
Вечерние Ведомости вчера в 03:23
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv вчера в 06:09
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс вчера в 07:45
Здоровье
Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области
Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Армия и оружие
«Адмирал Касатонов» выпустил из своего «Пакета» первую антиторпеду
Военно-промышленный курьер 15:21