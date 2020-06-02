Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

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