Политика
РИА НовостиПутин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.
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Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политикДолг.рф 00:25
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Астрономам давно известно, что орбита Деймоса наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Марса и он постепенно отдаляется от Красной планеты, в то время как другой спутник – Фобос, приближается к ней.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета вчера в 06:56
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Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22
Политика
Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.
Lenta.ru 18:00
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По Парижу прокатилась волна беспорядков
По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15
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В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
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Общество
Работникам старше 65 лет продлили больничные до 11 июня
Россияне в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, смогут получить электронные больничные, которые будут действовать с 1 до 11 июня включительно.
Pravda.Ru вчера в 13:14
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Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам
Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.
RuNews24.ru 04:54
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт вчера в 02:00
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости вчера в 01:59
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Общество
Названо время возобновления работы кинотеатров в России
Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Общество
Американский бунт - беспощадный, но не бессмысленный
Поводом для бунтов в США стало убийство полицейским чернокожего мужчины, однако причиной массовых выступлений стало экономическое бесправие афроамериканского населения, которое еще больше ухудшилось из-за пандемии.
Finam.Ru вчера в 14:00
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Общество
Почти 13 млн заявлений поступило на единовременную выплату на детей
Родители 18 млн детей к 9 часам утра (мск) 2 июня уже подали почти 13 млн заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Российская газета 07:09
Шоу-бизнес
Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов»
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Футбол
Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб после истечения контракта с «Ювентусом».
Матч ТВ 16:23