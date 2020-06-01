Политика
РИА НовостиПутин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие.
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Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политикПовестка дня вчера в 13:42
с чего всё началось
«Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», – говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.VN.RUвчера в 22:27
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Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля
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«Долгожданное событие»: эксперты оценили назначение Путиным даты голосования по Конституции
Московский Комсомолецвчера в 15:20
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