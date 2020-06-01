Политика

ИзвестияИзвестияПутин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции. Соответствующий указ он подписал 1 июня.
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Анна Попова
Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
— Анна Попова, российский политик1pnz.ru 10:15

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля — его предложили проводить неделю

Чита.Ру09:54

Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют все

Коммерсантъ16:08

Дата определена: как будет организовано голосование по поправкам к Конституции

Вести.Ru13:40

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

ТВК10:13

Конституционный пикник

Ведомости16:00

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

РИА Новости15:50

Путин утвердил проведение голосования по поправкам к Конституции 1 июля

Телеканал RTVI09:40
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