с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра. Он будет выполнять обязанности в период болезни Михаила Мишустина. Текст документа опубликован на портале Кремля.

Экономика «Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров. 8

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 851

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды «В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости». 72

Общество В Тульской области введут цифровые пропуска С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков. 44

Политика Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки» Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров. 11

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 415

Происшествия Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года. 436

Происшествия В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.

Армия и оружие Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19 В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 54

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,6K

Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией. 55

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 244