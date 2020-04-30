Коронавирус
Аргументы и ФактыПутин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра. Он будет выполнять обязанности в период болезни Михаила Мишустина. Текст документа опубликован на портале Кремля.
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"Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", - говорится в сообщении.РИА Новостивчера в 12:53
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Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции Мишустина
Интерфаксвчера в 12:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Хоккей
Стало известно имя нового главного тренера ХК «Салават Юлаев»
Николай Цулыгин лишился должности главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», но при этом остается в команде.
Bash.News вчера в 15:08
Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков.
ТК Звезда 28 апреля в 16:27
Политика
Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки»
Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров.
Rambler News Service вчера в 11:39
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала
Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок
Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости вчера в 08:46
Армия и оружие
Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19
В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 00:00
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 29 апреля в 01:25
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
RT на русском вчера в 18:43
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
Наука
Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей
Индикатор вчера в 13:12
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07