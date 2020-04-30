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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра. Он будет выполнять обязанности в период болезни Михаила Мишустина. Текст документа опубликован на портале Кремля.
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"Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", - говорится в сообщении
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РИА Новостивчера в 12:53

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Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра

РБКвчера в 13:33

Исполнять обязанности премьера будет Белоусов

РИА Новостивчера в 12:53

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера

Коммерсантъвчера в 13:25

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Ведомостивчера в 13:14

Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции Мишустина

Интерфаксвчера в 12:59

Путин назначил Белоусова и.о. главы кабмина на время болезни Мишустина

ТАССвчера в 13:26

Назван временный премьер-министр России

Lenta.ruвчера в 12:51
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Хоккей

Стало известно имя нового главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Николай Цулыгин лишился должности главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», но при этом остается в команде.
Bash.News вчера в 15:08
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Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
8
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
2K
Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска

С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков.
ТК Звезда 28 апреля в 16:27
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Политика

Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки»

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров.
Rambler News Service вчера в 11:39
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
1,1K
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала

Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года.
Газета.Ru вчера в 23:10
436
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
1K
Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости вчера в 08:46
120
Армия и оружие

Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 00:00
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 29 апреля в 01:25
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
3,6K
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

RT на русском вчера в 18:43
11
Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
55
Наука

Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

Индикатор вчера в 13:12
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
42
Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
4
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
60
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
431
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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