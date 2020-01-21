Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПервым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Первым вице-премьером РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стал Андрей Белоусов. С 2013 года он занимал пост помощника президента по экономике. Согласно документу, у председателя правительства должно быть девять заместителей.
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Новый вице-премьер России: малоизвестные факты о Белоусове

REGNUMвчера в 21:33

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Интерфаксвчера в 12:04

Первым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов

Российская газетавчера в 12:08

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, «апологет госкапитализма»

Московский Комсомолецвчера в 12:06

Белоусов назначен первым вице-премьером

Парламентская газетавчера в 12:06

Эксперт: назначение Белоусова знаменует новый этап экономической политики правительства

ТАССвчера в 15:59

Названы вице-премьеры России

Lenta.ruвчера в 12:04
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Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия вчера в 13:44
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Общество

Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
РБК 16:00
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

Газета.Ru вчера в 00:20
Общество

Гороскоп на 23 января

Телец Сегодня вам не стоит рассчитывать, что все будет легким и быстрым.
Время Биробиджана 16:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

Bookmaker-ratings.ru 17:15
Политика

Мишустин осуществил новые назначения в правительстве

Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
REGNUM 19:06
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Культура

Мальчик из Барнаула принял участие в шоу талантов на Первом канале

В программе «Лучше всех», которая выходит на Первом канале, принял участие шестилетний Миша Георгиев из Барнаула.
Московский Комсомолец 20 января в 23:40
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Общество

В Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус

Накануне в аэропортах России из-за коронавируса стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая.
Sputnik Узбекистан 07:40
Футбол

Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Gazeta.SPb 16:11
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Фигурное катание

Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Газета.Ru 16:14
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 14:01
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 08:46
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Политика

Парламент Великобритании одобрил Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Lenta.ru 13:46
Космос

В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов

В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Новый День 05:54
Технологии

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
Здоровье

ОНФ прогнозирует ухудшение обслуживания сельчан из-за нового положения о районной больнице

В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
Medvestnik.ru вчера в 06:33
Футбол

Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»

Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Bobsoccer вчера в 07:59
Здоровье

Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным

Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
РИА Новости 19:09
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