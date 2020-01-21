Политика

ФАНФАНПутин назначил Фалькова министром науки и высшего образования России

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Фальков окончил с отличием юридический факультет Тюменского государственного университета в 2000 году.
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