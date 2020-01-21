Политика
ФАНПутин назначил Фалькова министром науки и высшего образования России
Президент России Владимир Путин назначил Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Фальков окончил с отличием юридический факультет Тюменского государственного университета в 2000 году.
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Тюменец Валерий Фальков стал новым министром в Правительстве России. Кто он такой?
Новости Тюмени 72.ru15:35
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Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
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Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
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«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира
Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
Игры
Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?
Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx.
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Председатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами
Во время своего разговора с журналистами председатель Госдумы выразил надежду, что новый кабинет министров обеспечит рост экономики и сделает все для решения проблемы бедности.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
На основании проведенного исследования, агентство «Автостат» назвало топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году.
Наука
Учёные выяснили причину внезапного инфаркта
Американские учёные из Йельского университета заявили, что одной из главных причин внезапного инфаркта является воздействие ультрамелких частиц, которые часто встречаются в загрязненном воздухе.
Шоу-бизнес
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
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Воздух с Атлантики перемещается по территории страны и достигает Сибири, где он охлаждается, но остается теплым.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Происшествия
Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
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Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.