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Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны.
РИА Новости
С апреля 2009 года Горемыкин был начальником Главного управления кадров Минобороны.
РИА Новости
Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию Федеральной службы контрразведки РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
ТАСС
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы.
РИА Новости

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Путин назначил генерал-полковника Горемыкина заместителем главы Минобороны
ТАСС07:55
Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС России
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Путин назначил начальником военполита вооруженных сил генерала Горемыкина
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Виктор Горемыкин назначен замминистра обороны России
RT на русском07:16
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
Комсомольская правда07:09
Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС России
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Путин назначил Горемыкина заместителем главы Минобороны
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