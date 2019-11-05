Политика
РИА НовостиПутин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.RT на русском08:26
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:19, Ашберн
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «РБ Лейпцигом»
«Зенит» определился со стартовым составом на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».
Евро-футбол.ру 11:51
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско
Нева Спорт вчера в 13:00
Музыка
Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье»
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".
Газета.Ru 05:02
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Футбол
Сарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о тактике «Локомотива» в матче с его командой в 4-м туре групповом этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:06
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Шоу-бизнес
Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником
iReactor вчера в 23:23
Общество
В России подали иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей
Рекордный иск в размере 100 триллионов рублей о компенсации морального вреда поступил в Первомайский районный суд Оренбургской области, передает ТАСС.
Дождь вчера в 07:00
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41
Наука
Ночники повышают вероятность развития опасных заболеваний сердца
МедиаПоток вчера в 02:42
Политика
Власти США ввели новые санкции против Венесуэлы
Власти США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 11:02
Гаджеты
Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Общество
Четырехдневная рабочая неделя повысила продуктивность Microsoft на 40%
Эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней привел к повышению производительности на 40%, отмечается в отчете компании Microsoft, 4 ноября сообщает CNBC.
Красная весна вчера в 08:41
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Авто
Японцы собираются сделать то, что не удалось петербургскому проекту «ё-мобиль»
Японская Infinity собирается выпускать автомобили, которые будут ездить на электричестве, но заправляться бензином.
Фонтанка.Ру 15:06
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Здоровье
4 совета для защиты мозга от возрастных болезней дал врач-психиатр
Американский врач-психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга.
Ugpressa.ru 03:24
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Музыка
Снятый в Петербурге новый клип фронтмена Rammstein появился в Сети
Невские Новости 05:02