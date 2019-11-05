с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости". "Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе.

Путешествия В Турции введут налог для туристов С 2020 года туристы могут начать платить «налог на проживание», которым ранее власти Турции собирались обложить владельцев отелей.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Армия и оружие На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.

Авто В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4 В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.

Недвижимость Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Шоу-бизнес Богомолов красиво поздравил Собчак Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.

Наука Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость Ученые из Италии, Швеции США под руководством Эси Доми (Esi Domi) из Линчёпингского университета (Швеция) обнаружили, что лекарственное средство пиоглитазон устраняет негативные последствия никотиновой абстиненции у крыс и мышей.

Политика Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.

Культура Умер российский актер Петр Смидович Российский актер Петр Смидович умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Авто Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.

Кино Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене» Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».

Происшествия СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.

Происшествия Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Шоу-бизнес СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.