Политика
РИА НовостиПутин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Путин освободил с этой должности Михаила Кротова.
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Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
В Союзе садоводов рассказали, появится ли в России закон, предусматривающий патентную систему налогообложения для граждан, занимающихся растениеводством и животноводством, и как он будет работать.
Общество
Россия закрыла авиасообщение с Китаем
Россия закрывает авиасообщение с Китаем.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Армия и оружие
Украинцев запугивают очередным «военным вторжением» России
Многочисленные блогеры и эксперты продолжают запугивать украинцев очередным «военным вторжением» России.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Политика
Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется
Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Происшествия
Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, главным фигурантом которого стал один из руководителей межрайоннного следственного отдела СУ СК по Новосибирской области.
Политика
Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии
В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками интернет-связи был запланирован на вечер понедельника после отмены на прошлой неделе из-за плохой погоды в районе предполагаемой посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.
Спорт
Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА
Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Космос
В России разработают модель скафандра для лунных миссий
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что в начале февраля в России состоится второй «Космо-Хакатон» — комплекс мероприятий по решению инженерно-технических задач в сфере космонавтики.
Общество
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Футбол
«Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
Московский «Локомотив» отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс».
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Политика
Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию
«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется», — подчеркнул Песков.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Шоу-бизнес