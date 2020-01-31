Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Путин освободил с этой должности Михаила Кротова.
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Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС

Известия07:21

Путин освободил от должности своего полпреда в Конституционном суде

РБК07:43

Бывший глава Минюста Коновалов стал полпредом президента в Конституционном суде

Интерфакс07:07

Путин назначил бывшего главу Минюста на новую должность

RT на русском07:03

Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС

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Биография полпреда президента России в Конституционном суде Александра Коновалова

ТАСС07:32

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

РИА Новости07:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
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РИА Новости вчера в 07:30
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Газета.Ru вчера в 15:15
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РИА Новости вчера в 15:08
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Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su вчера в 22:00
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Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
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Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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РБК вчера в 21:29
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Политика

Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии

В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками интернет-связи был запланирован на вечер понедельника после отмены на прошлой неделе из-за плохой погоды в районе предполагаемой посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.
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Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что в начале февраля в России состоится второй «Космо-Хакатон» — комплекс мероприятий по решению инженерно-технических задач в сфере космонавтики.
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Московский «Локомотив» отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс».
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В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

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Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников

Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Красная весна 28 января в 23:32
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Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»

Спорт-Экспресс 06:59
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Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется», — подчеркнул Песков.
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