Политика
ПрофильПутин назначил нового полпреда президента в Конституционном суде
Президент Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба Кремля.
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Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
Общество
Батоны и медальки. Чиновницы в шубах поздравили блокадников
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Здоровье
Роспотребнадзор порекомендовал не носить медицинские маски на улице
«Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении.
Происшествия
Полицейские помогли встретиться двум сестрам спустя 78 лет разлуки
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Футбол
«Челси» отверг все предложения по Оливье Жиру
Музыка
Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила, почему выселяет Алису из квартиры
Татьяна Аршавина, которой формально принадлежит квартира, где проживала бывшая жена футболиста, объяснила, что просто поступает с бывшей невесткой так же, как та поступала с ней.
Футбол
«Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
Московский «Локомотив» отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс».
Хоккей
Ковальчук привел «Монреаль» к победе
Космос
Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили загадочные "трещины", которыми пронизана Вселенная.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Футбол
Моуринью перед матчем с «Ман Сити» взял интервью сам у себя
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.