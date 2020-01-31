Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова. Ранее указом президента от этой должности был освобожден Михаил Кротов.
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Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС

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Интерфакс07:07

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
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После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
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