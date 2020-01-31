Политика
КоммерсантъПутин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова. Ранее указом президента от этой должности был освобожден Михаил Кротов.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Украина заявила о прибывших в Донбасс снайперах из России
Украина заявила, что на Донбасс прибыли дополнительные снайперские пары с территории России.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Гаджеты
Китай продемонстрировал новые x86-совместимые процессоры для ПК
Здоровье
Подмосковные врачи удалили из яичников женщины волосатую кисту
Была проведена операция, в ходе которой хирурги удалили кисту лапароскопическим методом. Им удалось сохранить детородную функцию у женщины.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Футбол
Бывший футболист ЦСКА Хонда стал игроком «Ботафого»
Бразильский футбольный клуб Ботафого объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейске Хондой.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Политика
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
Авто
Роспатент показал изображения капота «Русского Прадо» от УАЗ
Патентные изображения капота нового внедорожника появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Экономика
Имущество владельцев «Spar» и «Семья» арестовали по требованию Сбербанка
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, следует из картотеки арбитражных дел.
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Политика
Сегодня Великобритания покидает Евросоюз
По факту люди в Великобритании больше не будет числится жителями Евросоюза, а 73 депутата потеряют свои голоса в Европарламенте.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Политика
Глава горсовета Керчи все же уйдет в отставку
Напомним, 27 января глава керченского горсовета Мая Хужина и несколько местных депутатов посетили 11 проживающих в Керчи блокадников.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Гаджеты
В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3
Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Политика
В Кремле рассказали об угрозе завоза коронавируса в Россию
Willie Siau / Globallookpress В Кремле признали, что угроза завоза коронавируса в Россию существует.