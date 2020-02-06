Политика
РИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
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Футбол
Месси поссорился с Тер Штегеном во время тренировки
32-летний аргентинский нападающий во время тренировки повздорил с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, однако конфликт был быстро улажен, что в любом случае указывает на кризис внутри «блауграны».
Наука
Из графена сделали прозрачную однопиксельную камеру светового поля
Ученые создали прототип фотодетектора из графена, который способен регистрировать объемное изображение (правда, всего из одного пикселя).
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
В Кремле прокомментировали назначение премьером ДНР россиянина
Назначение премьер-министром Донецкой народной республики гражданина России Владимира Пашкова не содержит «никаких противоречий».
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Экономика
Путин поручил представить предложения по докапитализации РНКБ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта внести предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для увеличения объемов и сроков кредитования крымских компаний, сообщается на сайте президента.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян
Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Особенно сильно пострадал производственный сектор Китая, который отвечает за производство подавляющего большинства бытовой электроники в мире.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела крушения МН17
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing рейса MH17 на Украине.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Политика
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Фигурное катание
На первенстве России в Саранске состоится короткая программа девушек
В Саранске стартует юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа девушек.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Экономика
Потанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам за убийство
К 17 годам колонии строгого режима Московским областным судом приговорен брат Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка, Рафик Исмаилов, сообщает 6 февраля ИА «Интерфакс».
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Единоборства
Отец Нурмагомедова: Конору недолго осталось
Конору недолго осталось, он будет падать. Чем больше поединков будет проводить, тем больше проиграет.
Политика
Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х
Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".