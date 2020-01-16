Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Мишустин встретится с Медведевым 17 января

РБК10:57

Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАСС08:55

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфакс08:18

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новости08:33

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъ08:41

Путин предложил Медведеву пост зампреда Совета безопасности России

Псковская Лента Новостейвчера в 08:46
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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
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Адвокат: гражданин России Бурков намерен признать вину в суде США

Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
РИА Новости 11:06
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Коммерсантъ 08:19
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Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире

Экс-глава Антверпенской алмазной биржи Марсель Прювер заявил газете, что не более десяти человек в мире знают, как обращаться с подобным камнем, и готовы за него заплатить.
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Медведев сообщил об отставке Правительства РФ

После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
U74.Ru вчера в 09:35
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Первый этап сделки На первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании "ТФК-Финанс", через которую "Стройпроектхолдинг" владеет 94,2% "Мостотреста", бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга.
РБК 09:01
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Шоу-бизнес

Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
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Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 10:50
Кино

Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»

В картине «Плохие парни навсегда» Смит и Лоуренс вновь примерят образы полюбившихся зрителям героев.
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Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

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Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

«Президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения», — сказал Андрей Клишас.
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Фигурное катание

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В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
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Названы «самые жадные» приложения на Android

Агентство Sophos рассказало о самых жадных приложениях для Android-смартфонов. Список мошеннических программ доступен на сайте компании.
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Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
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Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Политика

Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной

Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal.
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Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
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Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:53
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Бывший нападающий «Ливерпуля», «Байера» и московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как он тренировал любительскую команду из седьмой немецкой лиги, признался, что мог войти в штаб Дмитрия Хохлова, добавив также, что без вылета в ФНЛ «бело-голубые» не смогли бы избавиться от своих прошлых проблем.
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Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Газета.Ru 08:15
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Российская газета вчера в 19:01
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