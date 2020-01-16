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Технологии Названы «самые жадные» приложения на Android Агентство Sophos рассказало о самых жадных приложениях для Android-смартфонов. Список мошеннических программ доступен на сайте компании.

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