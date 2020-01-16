Политика
РЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
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Дима Билан снова ложится на операцию на ноге
Дима Билан написал, что прошлый год выдался сложным и богатым на события, и отметил, что «честно отработал все, за что поручился».
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Технологии
«Европейский» выставил весну и зиму — осень со скидками
ТК "Европейский" приглашает на 3 дня шопинга.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Здоровье
Сердечники будут обеспечены бесплатными лекарствами
Препараты будут покупать за счет субсидий регионам из федерального бюджета (кроме инвалидов, которые получают бесплатные лекарства в составе государственной социальной помощи) но гражданам придется доплатить разницу, если цена окажется выше государственного возмещения.
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Политика
WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
Здоровье
Россияне обсуждают инициативы президента по повышению качества жизни людей
Слова Путина о повышении материнского капитала на второго ребенка до 616 с лишним тысяч рублей заставили чету Димухаметовых забыть об экспонатах и переключить внимание на большой экран.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Здоровье
Сроки ожидания медицинской помощи сократились в Оренбуржье
Сроки ожидания медицинской помощи изменились в Оренбуржье в 2020 году.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Здоровье
Более 130 объектов здравоохранения построят в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разработали программу модернизации первичного звена здравоохранения.
Политика
Счетная палата США сочла нарушением закона приостановку помощи Украине
Белый дом США нарушил законодательство, приостановив оказание военной помощи Украине в 2019 году, сообщает Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO).
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Шоу-бизнес
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить кровяное давление
Аромат французской лаванды расслабляет и успокаивает, а также помогает снизить давление и пульс.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Футбол
Виталий Денисов перешел в «Ротор»
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Происшествия