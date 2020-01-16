Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

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Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

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РБК08:20

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфакс08:18

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъ08:41
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