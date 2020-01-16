Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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Путин назначил Медведева на новую должность

РБК08:20

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъ08:41

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новости08:33

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАСС08:55

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфакс08:18

Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности

Дождь08:18
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Елена Воробей на концерте сломала руку

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Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
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СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
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Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
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Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России

Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Pro Город Сыктывкар вчера в 08:50
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Интерфакс 12:59
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 06:03
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия 07:23
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО

В четверг, 16 января, из СИЗО "Лефортово" вышла Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии.
Российская газета 07:26
Политика

Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.
Телеканал 360° 11:54
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 14 января в 00:05
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Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

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Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Футбол

Футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами

Согласно новым правилам «лимита на легионеров», со следующего сезона в РПЛ каждая команда на матч может заявить в РПЛ не более восьми легионеров, в ФНЛ - не более четырех.
ГЛАС.RU 07:01
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Политика

Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Rambler News Service 06:49
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
Хоккей

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). «Пингвинз» одержали четвертую победу кряду.
Спорт-Экспресс 14 января в 21:33
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

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Metro Redux выйдет на Nintendo Switch

Metro Redux выйдет на консоли Nintendo Switch 28 февраля 2020 года. Стоимость игры составит ₽2 999.
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Обновленный внедорожник Toyota Fortuner вышел на тесты

Японский автопроизводитель Toyota приступил к тестам обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
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