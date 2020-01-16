Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.

Политика Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Политика Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".

Политика Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Футбол Футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами Согласно новым правилам «лимита на легионеров», со следующего сезона в РПЛ каждая команда на матч может заявить в РПЛ не более восьми легионеров, в ФНЛ - не более четырех.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Политика Греф назвал главного министра в правительстве Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.