Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

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Путин назначил Медведева на новую должность

РБК08:20

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новости08:33

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

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Коммерсантъ08:41

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