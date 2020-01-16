Политика
РЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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Наука
Спутники показали загрязнение воздуха нефтедобывающими производствами
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Делфтского технического университета использовали спутниковые данные, чтобы выяснить уровень загрязнения воздуха оксидами азота от нефтедобывающих производств.
Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Лавров прибыл с визитом в Узбекистан
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Кино
Фильму «Хищные птицы» предсказывают слабый старт
Экранизация комиксов DC под названием "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" не сможет продемонстрировать в домашнем прокате сколько-нибудь впечатляющий стартовый результат.
Политика
Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера
Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Политика
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
Гаджеты
Клиентам Tele2 предлагают купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В салонах связи Tele2 для новых клиентов предлагают приобрести смартфон со скидкой в 20%, но при условии приобретения тарифа и комплексной страховки.
Политика
Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Армия и оружие
Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Экономика
В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России
В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Гаджеты
Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060
Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Космос
Первый в 2020 году запуск с Байконура состоится седьмого февраля
Первый в 2020 году запуск британских спутников OneWeb с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1б» будет осуществлен седьмого февраля, сообщил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Политика
Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку
В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список
Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".
Политика
«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС
Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.