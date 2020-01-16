Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАСС08:55

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новости08:33

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъ08:41

Путин назначил Медведева на новую должность

РБК08:20

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфакс08:18

Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности

Дождь08:18
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

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Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

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Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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Частный дом загорелся в Южно-Сахалинске

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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
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Илон Маск отправит на МКС инкубатор с каннабисом

Следующий вояж космического «грузовика» SpaceX Dragon, принадлежащего Илону Маску, поможет доставить на МКС довольно необычный груз.
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Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
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Политика

Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
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Политика

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не получал предложения войти в состав нового правительства.
Интерфакс 09:59
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
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«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
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Обвиняемая в шпионаже Цуркан вышла из СИЗО

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Парма — Рома 0:2

«Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
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Объявлены первые финалисты конкурса «Лидеры России»

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Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

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ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
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Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака

Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Волгоградская правда 14 января в 23:12
Наука

Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования

Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
РИА Новости вчера в 11:55
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Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»

Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Газета.Ru 08:15
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Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной

REGNUM вчера в 17:04
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Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
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