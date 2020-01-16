Политика
РИА НовостиПутин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Политика
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности
Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Армия и оружие
Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран
Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Наука
Биореактор внутри нас: как микробиота может управлять метаболизмом хозяина
Оказалось, что только 24% полученных последовательностей 16S РНК принадлежали известным ранее микроорганизмам.
Авто
АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4
Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Футбол
Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Космос
Крупнейший в мире радиотелескоп запущен в работу в Китае
На днях Китай официально сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Футбол
Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Общество