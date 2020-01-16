Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

Политика Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине» Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.