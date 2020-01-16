Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАСС08:55

Путин назначил Медведева замглавы Совбеза

Российская газета08:44

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новости08:33

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъ08:41

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

Путин назначил Медведева на новую должность

РБК08:20

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфакс08:18
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
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Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

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Piter.tv 14 января в 14:46
Политика

Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности

Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности.
ТАСС 10:29
Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
РЕН ТВ 14:22
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«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

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Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 14:43
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
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Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
РЕН ТВ 09:12
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Армия и оружие

Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
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Оказалось, что только 24% полученных последовательностей 16S РНК принадлежали известным ранее микроорганизмам.
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Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
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Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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На днях Китай официально сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST.
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