Политика
Общественная служба новостейПутин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева
Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности. На этот пост он назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, сообщил telegram-канал РИА Новости.
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с чего всё началось
Другим указом Путин освободил Дмитрия Медведева от должности и.о. председателя правительства и назначил его на должность заместителя главы Совета безопасности России.Дождьвчера в 08:20
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Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
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Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
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В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
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Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно находящийся в предварительном заключении 30 месяцев в нарушение законов и конституции Греции, заявил о пытках и психологическом давлении на него и обратился за помощью ко всем.
Политика
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Армия и оружие
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Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
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Водонаеву заподозрили в желании стать политиком
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Политика
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Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
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Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Гаджеты
Монструозная камера Huawei P40 Pro показана на примере Huawei P30 Pro
Компания Huawei представит серию флагманских смартфонов Huawei P40 только в марте, однако в сети появляется всё больше подробностей о новинках.
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
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Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
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Космос
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Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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Названы «самые жадные» Android-приложения
Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.
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Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Путин предложит Медведеву новую должность
Президент Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя председателя Совбеза России и предложить эту должность премьеру Дмитрию Медведеву.