Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейПутин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности. На этот пост он назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, сообщил telegram-канал РИА Новости.
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с чего всё началось
Другим указом Путин освободил Дмитрия Медведева от должности и.о. председателя правительства и назначил
 его на должность заместителя главы Совета безопасности России.
Дождьвчера в 08:20

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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАССвчера в 08:55

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъвчера в 08:41

Путин назначил Мишустина премьер-министром. Медведев стал заместителем главы Совбеза

Дождьвчера в 08:20

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русскомвчера в 08:28

Путин назначил Медведева на новую должность

РБКвчера в 08:20

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфаксвчера в 08:18

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новостивчера в 08:33
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Хоккей

Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

Андрей Василевский провел матч в запасе. «Миннесота» выиграла впервые за 5 матчей, «Тампа» потерпела 2-е поражение в 3 играх.
Sport24.ru вчера в 22:46
Технологии

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru 15 января в 04:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Общество

Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно находящийся в предварительном заключении 30 месяцев в нарушение законов и конституции Греции, заявил о пытках и психологическом давлении на него и обратился за помощью ко всем.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика

Денис Мацуев вошел в группу по внесению поправок в Конституцию России

Глагол. Иркутское обозрение 15 января в 19:41
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Водонаеву заподозрили в желании стать политиком

Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru вчера в 09:53
Гаджеты

Монструозная камера Huawei P40 Pro показана на примере Huawei P30 Pro

Компания Huawei представит серию флагманских смартфонов Huawei P40 только в марте, однако в сети появляется всё больше подробностей о новинках.
iXBT.com вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Космос

«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Комсомольская правда вчера в 04:49
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку российского правительства

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон находится на стороне российских граждан.
Профиль вчера в 03:19
Космос

В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни

Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
МИР 24 15 января в 08:16
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт вчера в 06:09
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Технологии

Названы «самые жадные» Android-приложения

Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.
Astera вчера в 12:48
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 15 января в 17:02
Политика

Путин предложит Медведеву новую должность

Президент Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя председателя Совбеза России и предложить эту должность премьеру Дмитрию Медведеву.
Взгляд.ру 15 января в 09:05
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