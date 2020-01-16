с чего всё началось

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности. На этот пост он назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, сообщил telegram-канал РИА Новости.

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

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