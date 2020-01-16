Политика
РЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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с чего всё началось
Другим указом Путин освободил Дмитрия Медведева от должности и.о. председателя правительства и назначил его на должность заместителя главы Совета безопасности России.Дождьвчера в 08:20
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Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Гаджеты
В России создан смартфон для экстремальных условий по цене iPhone
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Футбол
Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Политика
Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России
Данилин добавил, что добросовестные историки в Польше никогда не винили русских в этом инциденте.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Общество
Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Общество
«Проект»: Мишустин спрятал особняк на Рублевке за 600 млн рублей
Кандидат на пост премьер-министра и руководитель ФНС России Михаил Мишустин скрыл тот факт, что у него есть особняк на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Проект».
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
Биатлон
Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем опасны крещенские купания
В канун Крещения Господня Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что не всем полезны купаниях в холодной проруби, а для кого-то они просто опасны, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Общество
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.