Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
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с чего всё началось
Другим указом Путин освободил Дмитрия Медведева от должности и.о. председателя правительства и назначил
 его на должность заместителя главы Совета безопасности России.
Дождьвчера в 08:20

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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАССвчера в 08:55

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъвчера в 08:41

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфаксвчера в 08:18

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русскомвчера в 08:28

Путин назначил Медведева на новую должность

РБКвчера в 08:20

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новостивчера в 08:33

Путин назначил Мишустина премьер-министром. Медведев стал заместителем главы Совбеза

Дождьвчера в 08:20
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Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
HotGeo 15 января в 09:18
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

В России создан смартфон для экстремальных условий по цене iPhone

ToDay News Ufa 15 января в 12:53
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru 14 января в 08:22
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Футбол

Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»

По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Soccer.ru вчера в 12:23
Политика

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости вчера в 07:22
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Кино

Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru вчера в 10:36
Политика

Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России

Данилин добавил, что добросовестные историки в Польше никогда не винили русских в этом инциденте.
Комсомольская правда 00:54
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Известия 00:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Общество

Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи

Вести.Ru вчера в 13:43
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Газета.Ru вчера в 15:50
Авто

Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Тарантас Ньюс 15 января в 07:39
Общество

«Проект»: Мишустин спрятал особняк на Рублевке за 600 млн рублей

Кандидат на пост премьер-министра и руководитель ФНС России Михаил Мишустин скрыл тот факт, что у него есть особняк на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Проект».
Полит.ру вчера в 07:17
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат вчера в 13:30
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 14 января в 06:47
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
REGNUM вчера в 03:27
Биатлон

Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Sportbox.RU вчера в 10:15
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, чем опасны крещенские купания

В канун Крещения Господня Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что не всем полезны купаниях в холодной проруби, а для кого-то они просто опасны, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 00:37
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
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