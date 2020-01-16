Политика
РИА НовостиПутин назначил Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля. По информации источника РИА Новости, уже сегодня вечером премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами кабмина.
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Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Интернет
Google Chrome запретит отслеживать пользователей через cookie
Что касается реакции представителей Google, то они не сильно довольны таким решением, ведь прибыль большинства ресурсов, зарабатывающих на рекламе, значительно снизится.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Международный авиационный комитет (МАК) представил заключительный отчет о причинах ЧП с самолетом Utair в Сочи в 2018 году, когда лайнер скатился в реку при посадке.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Армия и оружие
США и Ирак возобновили совместные операции против исламистов
Совместные с Ираком военные операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили 15 января военные США, сообщает турецкое агентство «Анадолу».
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Космос
Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки
НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала его семейное фото с детьми
Мать Тимати, Симона Юнусова, опубликовала в Instagram несколько фотографий со своими внуками и сыном.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Общество
В России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Технологии
Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны
В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
Здоровье
Врач перечислил продукты, помогающие при похмелье
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты стоит употребить, чтобы не мучало похмелье.
Футбол
Защитник молодежки ЦСКА Елеев присоединился к первой команде на сборах
Пресс-служба армейцев сообщает, что 18-летний защитник ЦСКА Максим Елеев будет проводить сборы с основной командой.
Происшествия
В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро
В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
Авто
УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию
Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.