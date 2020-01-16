Политика

РБКРБКПутин назначил Мишустина новым премьер-министром

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания.
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"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимирoвича председателем правительства РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте
 Кремля.
ТАСС08:19

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