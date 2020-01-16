с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля. Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 16 января, в 16:16 по московскому времени.

Политика Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.

Политика Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".

Политика Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

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Футбол Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.

Общество Россиянам дали рекомендации по употреблению молока, масла и чая Врач отметила, что для творога оптимальная жирность — пять процентов, для кефира и молока — до 3,2. Макиша рекомендовала россиянам в первую очередь отказаться от сахара и переизбытка «быстрых» углеводов.

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Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине» Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.