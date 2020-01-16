Политика
Lenta.ruПутин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля. Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 16 января, в 16:16 по московскому времени.
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Политика
Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром
Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Политика
Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии
По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
Политика
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России
Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ
Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Технологии
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Футбол
Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране
Депутаты фракции "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот внесли в Государственную думу проект закона, который предполагает ввести дополнительные ограничения для деятельности партий, вплоть до ликвидации.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак
Вооруженные силы США не планируют покидать Ирак, Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск в этой ближневосточной стране.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Общество
Россиянам дали рекомендации по употреблению молока, масла и чая
Врач отметила, что для творога оптимальная жирность — пять процентов, для кефира и молока — до 3,2. Макиша рекомендовала россиянам в первую очередь отказаться от сахара и переизбытка «быстрых» углеводов.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Футбол
Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Здоровье
Врач связала лишний вес с неожиданным для пациентов диагнозом
Практически за любой прибавкой веса скрываются гормональные причины.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Здоровье
Врачи назвали самые опасные для здоровья приправы
Смеси приправ, таящие в себе опасность для здоровья, есть на каждой кухне.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
На 11-м этапе ралли-рейда Дакар экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Футбол
Тимофей Калачёв вернулся в ФК «Ростов»
Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», - отметил Тимофей Калачёв.