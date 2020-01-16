Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назначил Мишустина премьер-министром

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля. Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 16 января, в 16:16 по московскому времени.
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"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимирoвича председателем правительства РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте
 Кремля.
ТАСС08:19

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Что произошло за день: четверг, 16 января

Интерфакс12:30

Путин назначил Мишустина премьер-министром

РИА Новости08:19

Что известно о новом премьер-министре Михаиле Мишустине

RT на русском10:20

Путин назначил Мишустина председателем правительства

ТАСС08:37

Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ

Российская газета08:22

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Коммерсантъ08:20

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:34
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Армия и оружие

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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
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Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
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Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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