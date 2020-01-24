Политика

ВедомостиВедомостиПутин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.
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Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости02:40

Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина

РБК01:58

Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

РИА Новости01:57

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС01:52

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

RT на русском01:45

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента РФ

Интерфакс01:37

Козак, Орешкин и Мединский получили назначения в администрации президента

Российская газета03:02
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Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Политика

В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
iReactor 05:08
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Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ

Спорт-Экспресс 04:50
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В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Королева Елизавета II подписала закон о «Брекзите»

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза 31 января 2020 года.
Компания вчера в 10:41
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
РИА Новости 03:22
Футбол

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
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Шоу-бизнес

Лолита удивила фанатов видео без макияжа

Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Рамблер 02:52
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Общество

ПФР подготовил изменения в законы о материнском капитале

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил изменения в законодательство в части предоставления материнского капитала на первого и второго ребёнка, заявил глава ПФР Максим Топилин.
Парламентская газета 05:13
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 04:43
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Политика

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
REGNUM 05:20
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Экономика

Выручка «Ленты» продолжила падение в IV квартале

Совокупная выручка компании продолжает снижаться второй квартал подряд: в июле – сентябре она упала на 0,4%. В результате рост выручки за год составил лишь 1% до 417,5 млрд руб.
Ведомости 03:41
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Газета.Ru вчера в 13:07
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Хельсинки встретит китайский Новый год вместе с Пекином

Фонтанка.Ру вчера в 12:51
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Технологии

ФАС назвала сроки предустановки российского ПО на смартфоны

ФАС определилась с правилами обязательной предустановки российского софта на гаджеты, продаваемые в России.
Рифей-Пермь 22 января в 22:25
Экономика

Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
REGNUM вчера в 06:07
Армия и оружие

«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
News.ru вчера в 19:49
Общество

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

РИА Новости 03:26
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Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx

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