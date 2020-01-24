Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.

Политика Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Наука Ученые восстановили голос 3000-летней мумии В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.

Авто Kia представит новый бюджетный кроссовер Производители корейского автомобильного концерна Kia показали прототип нового бюджетного кроссовера, который в ближайшее время будет представлен на мировом рынке.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Политика Москвичи потребовали от Путина уволить нового вице-премьера Хуснуллина Обращаясь к президенту Владимиру Путину с письмами протеста, авторы подчеркивают, что назначение Хуснуллина вице-премьером несет угрозу национальной безопасности и может обернуться «протестами жителей по всей стране».

Экономика Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Политика В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Общество Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Политика Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что когда дело касается защиты окружающей среды, то зачастую трудно найти правильные решения проблем.