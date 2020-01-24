Политика
ВедомостиПутин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками
Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.
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Политика
Лукашенко отказался быть «последним президентом» Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии.
Общество
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы
Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Авто
Kia представит новый бюджетный кроссовер
Производители корейского автомобильного концерна Kia показали прототип нового бюджетного кроссовера, который в ближайшее время будет представлен на мировом рынке.
Происшествия
В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Кремль рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после президента России, поддержал его идею. Китай также выступил в поддержку идеи.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Политика
Москвичи потребовали от Путина уволить нового вице-премьера Хуснуллина
Обращаясь к президенту Владимиру Путину с письмами протеста, авторы подчеркивают, что назначение Хуснуллина вице-премьером несет угрозу национальной безопасности и может обернуться «протестами жителей по всей стране».
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Здоровье
Диетологи назвали вредными любимые россиянами супы
В список вредных супов в русской кухне, составленный диетологами, вошли любимые блюда россиян.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Происшествия
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что когда дело касается защиты окружающей среды, то зачастую трудно найти правильные решения проблем.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов
В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.