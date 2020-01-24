Политика

ВедомостиВедомостиПутин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.
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Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости02:40

Козак, Орешкин и Мединский получили назначения в администрации президента

Российская газета03:02

Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина

РБК01:58

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС01:52

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

RT на русском01:45

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента РФ

Интерфакс01:37

Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

РИА Новости01:57
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Общество

Первый в 2020 году российский космический пуск отложили

Запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, отложен на сутки по техническим причинам, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 02:51
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной доступной иммунотерапии онкологии

Портал Поиск вчера в 07:43
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Политика

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
РБК вчера в 19:19
Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Коммерсантъ 00:55
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru вчера в 08:24
Общество

Спикер Госдумы заявил о бездействии саратовской прокуратуры

Регион 64 00:19
Общество

25 января наступает Новый год по лунному календарю

Труд вчера в 16:20
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
SM News 22 января в 10:07
Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец вчера в 06:33
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал происходящее с Волочковой «очень большой трагедией»

Артист балета Николай Цискаридзе хорошо относится в своей бывшей коллеге Анастасии Волочковой, но считает её жизнь болотом.
Газета Кемерова 03:21
Общество

ФСБ вычислила источник рассылки сообщений о «минировании»

ФСБ вычислили, что сообщения о «минировании» рассылаются через нидерландский сервис интернет-почты Startmail.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 22 января в 03:22
Политика

Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
REGNUM вчера в 09:23
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

В России могут отменить понятие МРОТ

Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
9111.ru вчера в 02:19
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