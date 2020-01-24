с чего всё началось

Экс-министр экономического развития Максим Орешкин назначен помощником президента. Указ об этом подписал Владимир Путин, он размещен на портале публикации правовых актов.

Происшествия В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Фигурное катание Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игры В Epic Games Store раздают The Bridge В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Bridge. The Bridge – двухмерная игра-головоломка, выпущенная в феврале 2013 года.

Общество Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы 50-летняя рязанка Екатерина Егина завоевала титул «Grandmama Europe» на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты, - сообщает рязанская «Комсомолка».

Политика Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Наука Нейтрино помогли оценить разогрев Земли от ядерных распадов Авторам впервые удалось с достоверностью в 99 процентов исключить гипотезу об отсутствии радиоактивных распадов в мантии Земли.

Здоровье Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.