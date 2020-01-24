Политика
РБКПутин назначил Орешкина своим помощником
Экс-министр экономического развития Максим Орешкин назначен помощником президента. Указ об этом подписал Владимир Путин, он размещен на портале публикации правовых актов.
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с чего всё началось
Помимо этого, Путин создал третью должность заместителя руководителя в Администрации президента, назначив на нее бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.Lenta.ru01:38
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Общество
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
Происшествия
В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена
По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Общество
Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Шоу-бизнес
Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына
Общество
Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Игры
В Epic Games Store раздают The Bridge
В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Bridge. The Bridge – двухмерная игра-головоломка, выпущенная в феврале 2013 года.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Наука
Обнаружен самый древний метеоритный кратер на Земле
Ученые давно пришли к выводу, что кратер, находящийся в отдаленной части пустыни, имеет возраст более миллиарда лет.
Общество
Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
50-летняя рязанка Екатерина Егина завоевала титул «Grandmama Europe» на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты, - сообщает рязанская «Комсомолка».
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Политика
Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Наука
Нейтрино помогли оценить разогрев Земли от ядерных распадов
Авторам впервые удалось с достоверностью в 99 процентов исключить гипотезу об отсутствии радиоактивных распадов в мантии Земли.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ
Здоровье
Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты
Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.
Шоу-бизнес
Лолита показала себя в купальнике и без макияжа
Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.