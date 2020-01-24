Политика

РБКРБКПутин назначил Орешкина своим помощником

Экс-министр экономического развития Максим Орешкин назначен помощником президента. Указ об этом подписал Владимир Путин, он размещен на портале публикации правовых актов.
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с чего всё началось
Помимо этого, Путин создал третью должность заместителя руководителя в Администрации президента, назначив
 на нее бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.
Lenta.ru01:38

Подробнее о событии

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости01:37

Путин назначил Орешкина своим помощником

РБК01:57

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

RT на русском01:45

Мединский и Орешкин стали помощниками Путина

Lenta.ru01:38

Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента

РИА Новости01:57

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

Известия01:35

Биография Максима Орешкина

ТАСС02:03
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Общество

Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда

Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
Евразия Daily 02:16
Происшествия

В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена

По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
RuNews24.ru вчера в 10:23
Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
REGNUM 01:10
Общество

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку.
Российская газета 01:58
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
RT на русском вчера в 02:02
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС 22 января в 17:19
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today вчера в 07:12
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына

Взгляд.ру 00:58
Общество

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Известия 00:52
Игры

В Epic Games Store раздают The Bridge

В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Bridge. The Bridge – двухмерная игра-головоломка, выпущенная в феврале 2013 года.
Cyber.sports.ru вчера в 12:00
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
ToDay News Ufa вчера в 07:55
Наука

Ученые восстановили голос древней египетской мумии

РЕН ТВ 00:14
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM 22 января в 18:58
Наука

Обнаружен самый древний метеоритный кратер на Земле

Ученые давно пришли к выводу, что кратер, находящийся в отдаленной части пустыни, имеет возраст более миллиарда лет.
ToDay News Ufa 22 января в 02:57
Общество

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

50-летняя рязанка Екатерина Егина завоевала титул «Grandmama Europe» на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты, - сообщает рязанская «Комсомолка».
Ryazpressa.ru вчера в 09:17
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Политика

Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online вчера в 15:33
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Наука

Нейтрино помогли оценить разогрев Земли от ядерных распадов

Авторам впервые удалось с достоверностью в 99 процентов исключить гипотезу об отсутствии радиоактивных распадов в мантии Земли.
N+1 вчера в 07:47
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

RT на русском вчера в 14:29
Происшествия

Отец четверых забайкальских детей-«маугли» задержан полицией

REGNUM 01:18
Здоровье

Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты

Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.
Российская газета вчера в 23:33
Общество

Спикер Госдумы заявил о бездействии саратовской прокуратуры

Регион 64 00:19
Шоу-бизнес

Лолита показала себя в купальнике и без макияжа

Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
iReactor вчера в 21:38
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
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