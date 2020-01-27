Политика

ИзвестияИзвестияПутин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Генерал-полковник Виктор Стригунов назначен первым заместителем директора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В соответствии с указом от 27 января, опубликованным
 на портале правовой информации, Стригунов назначен на новую должность с освобождением от предыдущей.
РБК09:13

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Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

РИА Новости09:30

Путин назначил первого замглавы Росгвардии

RT на русском09:17

Путин назначил первого заместителя командующего Росгвардией

РБК09:13

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Газета.Ru09:10

Путин назначил генерала Стригунова первым замглавы Росгвардии

РЕН ТВ09:06

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Известия09:03

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

ТАСС08:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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РБК 12:06
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

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В администрации президента нашли замену Суркову

Новым куратором украинского направления и интеграции постсоветского пространства называют замглавы администрации президента Дмитрия Козака.
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