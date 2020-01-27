с чего всё началось

Генерал-полковник Виктор Стригунов назначен первым заместителем директора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей» Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.

Экономика Йод в России за год подорожал более чем на четверть В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.

Политика Зеленский обвинил СССР в Холокосте и развязывании Второй мировой войны В Польше в Освенциме в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой президент Украины Владимир Зеленский обвинил Сталина в сговоре с Гитлером, СССР в холокосте и развязывании Второй мировой войны.

Религия Умер протоиерей Всеволод Чаплин Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.

Происшествия Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.

Наука Физики объяснили морщинистую форму листьев водных растений Ученые создали модель роста водных растений, которая позволила прояснить формирование листьев в зависимости от того, лежат ли они на воде или подвешены в воздухе.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Спорт Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).

Авто Nissan выпустит новый компактный кроссовер Японский автомобильный бренд Nissan выпустит новый кроссовер уже в этом в году.

Общество ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.

Теннис Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке на Australian Open Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open, потерпев поражение в пятисетовом поединке от 15-й ракетки соревнований Стэна Вавринки.

Политика В администрации президента нашли замену Суркову Новым куратором украинского направления и интеграции постсоветского пространства называют замглавы администрации президента Дмитрия Козака.