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ИзвестияПутин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Генерал-полковник Виктор Стригунов назначен первым заместителем директора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В соответствии с указом от 27 января, опубликованным на портале правовой информации, Стригунов назначен на новую должность с освобождением от предыдущей.РБК09:13
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