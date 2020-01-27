с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии. Об этом сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что должность теперь занимает генерал-полковник Виктор Стригунов.

Политика Путин утвердил новый состав президиума Госсовета В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Гаджеты Вся линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела Базовая модель Samsung Galaxy Note10 имеет 256 Гб встроенной памяти и стоит 540 долларов вместо 95.

Религия Скончался протоиерей Всеволод Чаплин В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.

Общество Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).

Общество Глава администрации Кирова Илья Шульгин увольняется На своей официальной странице Васильев написал, что Шульгин "сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост и написать заявление по собственному желанию".

Кино Россияне выбрали название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом Неделю назад отечественный прокатчик «Каскад фильм» предложил зрителям выбрать локализованное название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом Guns Akimbo — и вот результаты голосования подошли к концу.

Происшествия Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.

Гаджеты Появились рендеры нового смартфона iPhone 9 В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.

Здоровье Путь в прошлое Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.