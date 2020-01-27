Политика
Газета.RuПутин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии. Об этом сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что должность теперь занимает генерал-полковник Виктор Стригунов.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
В соответствии с указом от 27 января, опубликованным на портале правовой информации, Стригунов назначен на новую должность с освобождением от предыдущей.РБК09:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Гаджеты
Вся линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Базовая модель Samsung Galaxy Note10 имеет 256 Гб встроенной памяти и стоит 540 долларов вместо 95.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Глава администрации Кирова Илья Шульгин увольняется
На своей официальной странице Васильев написал, что Шульгин "сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост и написать заявление по собственному желанию".
Кино
Россияне выбрали название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом
Неделю назад отечественный прокатчик «Каскад фильм» предложил зрителям выбрать локализованное название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом Guns Akimbo — и вот результаты голосования подошли к концу.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Общество
В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса
Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.
Биатлон
Малышко и Бабиков не смогли отобраться на чемпионат Европы через Ижевск
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Авто
Обновленный Kia Rio показали на первых фото
KIA Rio четвертого поколения, представленная на Парижском автосалоне в октябре 2016 года, готовится к обновлению.
Энергетика
По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
Происшествия
Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево
Гаджеты
Появились рендеры нового смартфона iPhone 9
В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Политика
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Общество
Голикова назвала число россиян за чертой бедности
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
Песков рассказал, чем займется Мединский на новом посту
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.