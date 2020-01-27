Политика
Газета.RuПутин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии. Об этом сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что должность теперь занимает генерал-полковник Виктор Стригунов.
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В соответствии с указом от 27 января, опубликованным на портале правовой информации, Стригунов назначен на новую должность с освобождением от предыдущей.РБК09:13
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