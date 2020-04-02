Политика

FlashNordFlashNordПутин назначил Уйбу врио главы Коми

Ранее 2 апреля стало известно, что Гапликов принял решение о сложении полномочий и направил соответствующее прошение главе государства. Этим же указом Путин назначил временно исполняющим главы республики Владимира Уйбу.
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Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба

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Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда

На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

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Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
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Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» за фейк

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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