Политика
FlashNordПутин назначил Уйбу врио главы Коми
Ранее 2 апреля стало известно, что Гапликов принял решение о сложении полномочий и направил соответствующее прошение главе государства. Этим же указом Путин назначил временно исполняющим главы республики Владимира Уйбу.
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Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Происшествия
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда
На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Шоу-бизнес
«Я его не выпущу»: Любови Успенской «подарили» молодого фаворита
66-летняя исполнительница городских романсов Любовь Успенская увлеклась молодым музыкантом Леваном Кбилашвили.
Шоу-бизнес
«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Общество
Для передвижения по Москве пропуска не вводятся
Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Губернатор Дмитрий Миронов обратился к Ярославской области
Сегодня вечером губернатор региона Дмитрий Миронов обратился к жителям Ярославской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Футбол
УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок
УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Общество
Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» за фейк
Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургской исправительной колонии № 8 на сайте региональной редакции «Эхо Москвы».
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС .
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Транспорт
Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram
Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Наука
Ученые рассказали о наследуемых признаках, связанных с раком груди
Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей.
Политика
Трамп задействовал закон о производстве военного времени
Президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве в военное время, чтобы обеспечить ресурсы для производства необходимого количества аппаратов искусственной вентиляции легких для поддерживающей терапии больных коронавирусом, сообщил Белый дом.