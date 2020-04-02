Политика
ИзвестияВрио главы Коми назначен Владимир Уйба
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
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Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»
Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Политика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Футбол
Сон Хын-Мин пройдет военные сборы в Южной Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин пройдет обязательные военные сборы в Южной Корее.
Общество
Как оформить приказ о работе компании в режиме самоизоляции из-за COVD-19
Приказ может быть составлен в произвольной форме. В него вы можете включить важные для вашей компании или специфики деятельности пункты.
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 5000
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Происшествия
Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Политика
Украина поддержала санкции против Беларуси
Украина присоединилась к санкциям против Беларуси, которые Европейский союз продлил до 28 февраля 2021 года.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Общество
Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с корнавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился способами улучшения ситуации с корнавирусом.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
Энергетика
Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Кино
Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых серий
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Происшествия
В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Общество
В России за сутки выявили еще 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 771 человека.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
Здоровье
Игорь Васильев дал поручения региональному Минздраву
В областном правительстве состоялось очередное заседание оперативного штаба под руководство губернатора Игоря Васильева.
Космос
Можно ли измерить размеры Вселенной? - комментарий эксперта
Об актуальных вопросах изучения Вселенной рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.