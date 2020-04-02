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Политика Украина поддержала санкции против Беларуси Украина присоединилась к санкциям против Беларуси, которые Европейский союз продлил до 28 февраля 2021 года.

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Происшествия В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.