Политика

ИзвестияИзвестияВрио главы Коми назначен Владимир Уйба

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
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Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности главы Коми

КомиОнлайн11:40

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Коммерсантъ11:54

Путин назначил замминистра здравоохранения России на пост врио главы Коми

Взгляд.ру11:41

Путин назначил замглавы Минздрава Уйбу врио губернатора Коми

РБК11:40

Путин назначил Владимира Уйбу врио главы Коми

РИА Новости12:25

Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба

ТАСС11:35

И.о. главы Коми стал замминистра здравоохранения Владимир Уйба

КП - Сыктывкар11:35
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Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
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Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 12:35
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
Политика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 11:25
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Сон Хын-Мин пройдет военные сборы в Южной Корее

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин пройдет обязательные военные сборы в Южной Корее.
Матч ТВ 07:47
Общество

Как оформить приказ о работе компании в режиме самоизоляции из-за COVD-19

Приказ может быть составлен в произвольной форме. В него вы можете включить важные для вашей компании или специфики деятельности пункты.
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Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 10:19
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5000

Общественное телевидение России 07:26
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 11:35
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник 10:53
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Общество

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Политика

Украина поддержала санкции против Беларуси

Украина присоединилась к санкциям против Беларуси, которые Европейский союз продлил до 28 февраля 2021 года.
Русская Планета вчера в 05:38
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Общество

Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с корнавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился способами улучшения ситуации с корнавирусом.
Моя Москва.онлайн 09:41
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Происшествия

В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Энергетика

Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
RT на русском 04:13
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Кино

Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых серий

Дни24 вчера в 11:50
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Происшествия

В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
REGNUM 09:08
Общество

В России за сутки выявили еще 771 новый случай коронавируса

За минувшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 771 человека.
Privet-Rostov.ru 06:08
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
ТАСС 10:11
Здоровье

Игорь Васильев дал поручения региональному Минздраву

В областном правительстве состоялось очередное заседание оперативного штаба под руководство губернатора Игоря Васильева.
ГТРК Вятка 13:05
Космос

Можно ли измерить размеры Вселенной? - комментарий эксперта

Об актуальных вопросах изучения Вселенной рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.
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