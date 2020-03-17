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Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Ридус
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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.В источнике
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С чего всё начиналось
Ранее 17 марта на сайте Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.
Известия 14:28
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Песков: голосование по конституции пройдет в срок, но с учетом ситуации с коронавирусом

ТАСС 14:15
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Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Коммерсантъ 14:09
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Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции

RT на русском 14:23
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