с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Авто Студенты построили спайдер Slavia на основе хэтчбека Skoda Scala Хэтчбек Skoda Scala усилиями 31 студента из училища Шкоды в Млада-Болеславе превращён в открытую двухдверку Slavia.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 255

Авто Обновленная Toyota Camry обзавелась медиасистемой от RAV4 Бизнес-седан обзавёлся медиасистемой с «парящим» тачскрином, как на кроссовере RAV4, отличился новым передним бампером; прибавил в комфорте и безопасности за счёт улучшенной шумоизоляции и доработаного электронного комплекса Toyota Safety Sense 2.5+. 28

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей. 24

Единоборства Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.

Авто Toyota презентовала обновленный логотип В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания. 28

Игры Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли. 12

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 779

Политика Луганск предъявил Украине ультиматум Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске. 4

Спорт С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.

Футбол «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу "Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,5K

Общество Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре. 49

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 176

Футбол «Спартак» хочет уволить главного тренера Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.

Гаджеты Nokia готовит новый бюджетный смартфон Финская компания HMD Global, которой принадлежит мобильное подразделение Nokia, готовит к выпуску новый бюджетный смартфон.