Политика

ИзвестияИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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с чего всё началось
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия президента, следует из сообщения
 на сайте Кремля.
Forbesвчера в 08:09

Подробнее о событии

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Хабаров.todayвчера в 08:02

Врио губернатора Дегтярёв прилетел в Хабаровск

RT на русскомвчера в 22:05

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

Губерниявчера в 09:00

Хабаровчане примут врио губернатора Михаила Дегтярёва - Сергей Кравчук

AmurMedia.ruвчера в 21:27

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

РИА Новостивчера в 09:37

Итоги деятельности Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края

ТАССвчера в 09:33

Многодетный отец Михаил Дегтярев назначен врио Хабаровского края

Online47.ruвчера в 08:11
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Авто

Студенты построили спайдер Slavia на основе хэтчбека Skoda Scala

Хэтчбек Skoda Scala усилиями 31 студента из училища Шкоды в Млада-Болеславе превращён в открытую двухдверку Slavia.
Драйв вчера в 12:07
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:28
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Авто

Обновленная Toyota Camry обзавелась медиасистемой от RAV4

Бизнес-седан обзавёлся медиасистемой с «парящим» тачскрином, как на кроссовере RAV4, отличился новым передним бампером; прибавил в комфорте и безопасности за счёт улучшенной шумоизоляции и доработаного электронного комплекса Toyota Safety Sense 2.5+.
Motor 19 июля в 06:46
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Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 23:02
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Единоборства

Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC

Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
CT news вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
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Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Умеренное потребление шампанских вин (прежде всего, розовых и красных) замедляет процесс старения.
ToDay News Ufa вчера в 12:02
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Авто

Toyota презентовала обновленный логотип

В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
Новые автомобили вчера в 13:30
28
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
2,8K
Игры

Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр

Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Политика

Луганск предъявил Украине ультиматум

Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске.
Военное обозрение 19 июля в 08:57
4
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
ИнфоСМИ 18 июля в 07:04
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Спорт

С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен

Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
Аргументы и Факты 19 июля в 19:52
Футбол

«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу

"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ вчера в 02:39
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости вчера в 07:45
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей вчера в 03:48
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре.
Что происходит вчера в 11:23
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
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Футбол

«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей вчера в 17:31
Общество

Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России

Успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которой участвовали добровольцы из числа военных.
ЮГ Times вчера в 01:53
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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
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Гаджеты

Nokia готовит новый бюджетный смартфон

Финская компания HMD Global, которой принадлежит мобильное подразделение Nokia, готовит к выпуску новый бюджетный смартфон.
Ридус вчера в 12:56
Космос

Американские астронавты, как ожидается, завершат работы по модернизации энергосистемы МКС

В начале августа, как ожидается, Бенкен вместе с другим астронавтом Дагом Хёрли вернется на Землю.
Эхо Москвы 00:07
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