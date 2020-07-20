Политика
ИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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с чего всё началось
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия президента, следует из сообщения на сайте Кремля.Forbesвчера в 08:09
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Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край
Хабаров.todayвчера в 08:02
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев
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Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
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В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
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РИА Новости вчера в 08:23
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Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
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Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
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Спорт
С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен
Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
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РИА Новости вчера в 07:45
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
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Nokia готовит новый бюджетный смартфон
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Американские астронавты, как ожидается, завершат работы по модернизации энергосистемы МКС
В начале августа, как ожидается, Бенкен вместе с другим астронавтом Дагом Хёрли вернется на Землю.
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