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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится на сайте
 Кремля.
RT на русском08:09
Подробнее о событии
Губерния

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

Губерния09:00
Хабаров.today

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Хабаров.today08:02
AmurMedia.ru

Десять дней без Фургала: с какими трудностями сталкивается «обезглавленное» правительство

AmurMedia.ru05:22
Политика Сегодня

Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края

Политика Сегодня08:15
РИА Новости

Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края

РИА Новости09:37
РБК

Новый глава Хабаровского края дал обещание Путину

РБК08:24
ТАСС

Бизнес в Хабаровском крае ждет от нового главы запуска прорывных проектов

ТАСС10:27
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В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски

Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС08:39
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоград07:49
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ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что ее представители не будут наблюдать за выборами президента Белоруссии, назначенными на 9 августа, несмотря на поступившее из Минска приглашение.
Московский Комсомолец10:40
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Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс07:58
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости08:28
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