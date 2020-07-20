Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится на сайте
Кремля.
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