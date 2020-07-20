Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Ранее арестованного Сергея Фургала отправили в отставку в связи с "утратой доверия". Президент призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал успехов.
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с чего всё началось
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится на сайте
 Кремля.
RT на русском08:09

Подробнее о событии

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

Губерния09:00

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Хабаров.today08:02

Десять дней без Фургала: с какими трудностями сталкивается «обезглавленное» правительство

AmurMedia.ru05:22

Место Дегтярева в комитете Госдумы перейдет другому члену фракции ЛДПР

РБК09:10

В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа

РИА Новости09:17

Чем известен Михаил Дегтярев

Коммерсантъ08:38

Биография врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

ТАСС08:59
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Футбол

«Зенит» попросил перенести финал Кубка России из Екатеринбурга

Руководство «Зенита» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести место проведения финального матча Кубка России.
Metaratings 05:20
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

РИА Новости 08:22
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
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Политика

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
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Армия и оружие

В Ливии провели испытания старого советского «Термита»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
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Политика

В ФРГ призвали США не выводить войска из ФРГ

МонаВиста 06:24
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Наука

Было подтверждено, что у культуры Кловис в США были предшественники

Специалисты из Великобритании совместно с американскими коллегами, проанализировав окаменевшие фекалии, пришли к выводу о том, что в пещерах Пэйсли на западе США около 12 тысяч лет назад жили люди.
МедиаПоток 00:44
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
278
Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
56
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 17 июля в 09:36
83
Футбол

Фанаты «Спартака» потребовали отставки главы российского футбола

Lenta.ru 07:20
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

RT на русском вчера в 06:16
2,6K
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Армия и оружие

Обозреватель Forbes назвал потенциальных покупателей российского танка Т-14 «Армата»

Несколько заявок Москва уже получила. Издание Forbes предположило, какие страны заинтересуются российским Т-14.
Политическая Экспертиза 18 июля в 11:30
Общество

Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова из-за квартиры

Экспресс газета 08:38
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Футбол

Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал о том, как проходит заявка команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Pravda.Ru 07:23
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Экономика

«Санкт-Петербургская биржа» запускает торги акциями 52 компаний из Германии

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» допустило к торгам акции 52 германских компаний.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:07
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Шоу-бизнес

Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Кино

В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года

Телепрограмма 01:57
Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Энергетика

Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
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