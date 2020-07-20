Политика

ИзвестияИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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с чего всё началось
«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе президента, опубликованном
 на сайте Кремля.
БИЗНЕС Online07:58

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Нового главу Хабаровского края представят правительству региона 21 июля

ТАСС19:30

Михаила Дегтярева представят сегодня жителям Хабаровского края в качестве главы региона

Эхо Москвы17:02

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

РИА Новости09:37

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Хабаров.today08:02

Многодетный отец Михаил Дегтярев назначен врио Хабаровского края

Online47.ru08:11

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

Губерния09:00

Новый глава Хабаровского края дал обещание Путину

РБК08:24
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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Экономика

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли.
REGNUM 18 июля в 01:22
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Наука

Раковины морских улиток вдохновили ученых на «неразрезаемый» материал

ТАСС Наука 09:02
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Общество

Историк заявил об украинском происхождении богов

Lenta.ru 19:10
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Армия и оружие

Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35
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Происшествия

Стена и кровля геологического балка на прицепе КАМАЗа сгорели на 13-м километре в Магадане

По прибытии на место пожарные обнаружили загорание геологического балка, находящегося на прицепе к КАМАЗу.
Весьма 18:58
Политика

Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

ToDay News Ufa вчера в 22:22
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о женщине, которая «вернула его к жизни»

Pravda.Ru 02:36
Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН 17:40
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Политика

Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z

РБК 18:21
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Армия и оружие

Тестирование нового спутника завершилось в России

Сделано в России 18 июля в 02:30
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Культура

«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х

ИА InterMedia 16:30
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
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Технологии

Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Политика

По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах

Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru 11:45
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Футбол

Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

RT на русском 09:35
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Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.
Известия 18:18
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Энергетика

Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
Известия 05:04
4
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