Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Ранее арестованного Сергея Фургала отправили в отставку в связи с "утратой доверия". Президент призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал успехов.
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Президент Владимир Путин подписал указ
 об отставке Сергея Фургала по утрате доверия и предложил депутату Госдумы от ЛДПР председателю комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края.
Коммерсантъ11:45

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Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

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Эксперты: хозяйственные задачи должны стать главными для нового главы Хабаровского края

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Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

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Дегтярев доложил Путину, с чего начнет работу в Хабаровском крае

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Новый глава Хабаровского края дал обещание Путину

РБК08:24

Десять дней без Фургала: с какими трудностями сталкивается «обезглавленное» правительство

AmurMedia.ru05:22

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Хабаров.today08:02
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
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Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа

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Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Коммерсантъ 08:37
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Политика

Главы МИД стран Балтии и Германии встретятся в Таллине

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу примет в Таллине своих коллег из Латвии Эдгара Ринкевича, Литвы Линаса Линкявичюса и Германии Хайко Мааса.
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

По информации, у пары родился второй сын.
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Политика

Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Общество

В Екатеринбурге передвижной морг уехал от ЦГКБ № 24

На сегодняшний день патологоанатомическое отделение ЦГКБ № 24 рассчитано на одиннадцать тел.
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Российские учителя и репетиторы оценили сложность заданий ЕГЭ по химии

Российские учителя, частные репетиторы и специалисты оценили, насколько сложными были задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который выпускники сдали в минувший четверг, 16 июля.
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В «Роскосмосе» сообщили о замечаниях к оборудованию на Байконуре

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Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
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Мать избитого в Дмитрове малыша прокомментировала действия отчима

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Metaratings 11:01
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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
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Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

РИА Новости вчера в 05:36
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
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Выход новой операционной системы перенесен на весну 2021 года.
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Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию

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В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»

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