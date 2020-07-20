Политика
РИА НовостиПутин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Ранее арестованного Сергея Фургала отправили в отставку в связи с "утратой доверия". Президент призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал успехов.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала по утрате доверия и предложил депутату Госдумы от ЛДПР председателю комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края.Коммерсантъ11:45
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Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
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Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска
Выход новой операционной системы перенесен на весну 2021 года.
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В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
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