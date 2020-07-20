Политика
ИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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с чего всё началось
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.RT на русском08:09
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Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Армия Хафтара испытала советскую ракету «Термит»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 "Термит", сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Газета.Ru 15:04
Футбол
«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
Чемпионат 14:56
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Энергетика
Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
ТАСС 03:55
Происшествия
В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке
"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
ТАСС 14:17
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Происшествия
В Нижних Сергах после сильного ливня река затопила жилые дома
В Нижних Сергах после сильного ливня река затопила жилые дома.
КП - Екатеринбург 12:48
Футбол
«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Напомним, что «Краснодар» уже пересекал пролив в 2017 году, но тогда подлодка шла в сопровождении кораблей британского Королевского флота.
Evo-rus.com 09:10
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
Городовой 12:38
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Vprognoze.ru вчера в 14:48
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США.
Lenta.ru 13:29
Происшествия
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
РИА Новости 13:15
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Армия и оружие
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
RT на русском 15:10
Общество
Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия
Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
iReactor 06:49