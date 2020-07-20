с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Энергетика Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л. 1

Происшествия В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке "20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ. 4

Кино Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше» Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.

Политика В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. 182

Космос Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды. 18

Наука Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда. 27

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 345

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 173